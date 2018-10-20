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Постер к 2-му сезону сериала Утиные истории
Киноафиша Сериалы Утиные истории Сезоны Сезон 2

Утиные истории, 2 сезон

DuckTales 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 20 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Утиные истории»

Во 2-м сезоне сериала «Утиные истории» Билли, Вилли и Дилли решают провести тихий семейный вечер за настольными играми со своим дядюшкой Скруджем. Однако отдохнуть и расслабиться у них не выходит, ведь приключения настигают семейство Макдак даже дома. Здесь не обходится без уменьшающих лучей, варварской цивилизации и нездорового соперничества. Затем компания отправляется в Бразилию. Там Дональд Дак воссоединяется со своей студенческой группой The Three Caballeros, в то время как остальные осматривают достопримечательности уединенного древнего городка, хранящего мрачную тайну.

Список серий 2-го сезона сериала «Утиные истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Самая опасная Ночь…Игр! The Most Dangerous Game… Night!
Сезон 2 Серия 1
20 октября 2018
Глубины кузена Фетри The Depths of Cousin Fethry!
Сезон 2 Серия 2
27 октября 2018
Баллада о Герцоге Балони The Ballad of Duke Baloney!
Сезон 2 Серия 3
3 ноября 2018
Город, где все были Дружелюбны The Town Where Everyone Was Nice!
Сезон 2 Серия 4
10 ноября 2018
Журакл в Дакгбурге Storkules in Duckburg!
Сезон 2 Серия 5
17 ноября 2018
Прошлое Рождество Last Christmas!
Сезон 2 Серия 6
1 декабря 2018
Что случилось с Деллой Дак? What Ever Happened to Della Duck?!
Сезон 2 Серия 7
9 марта 2019
Сокровище найденной Лампы Treasure of the Found Lamp!
Сезон 2 Серия 8
7 мая 2019
Разбойник Скрудж МакДак The Outlaw Scrooge McDuck!
Сезон 2 Серия 9
8 мая 2019
Решение за 87 центов The 87 Cent Solution!
Сезон 2 Серия 10
9 мая 2019
Золотое копьё The Golden Spear!
Сезон 2 Серия 11
10 мая 2019
Ничто не остановит Деллу Дак! Nothing Can Stop Della Duck!
Сезон 2 Серия 12
13 мая 2019
Грабители хранилища Судного Дня Raiders of the Doomsday Vault!
Сезон 2 Серия 13
14 мая 2019
Дружба не терпит магию! Friendship Hates Magic!
Сезон 2 Серия 14
15 мая 2019
Дружба не терпит магию! The Dangerous Chemistry of Gandra Dee!
Сезон 2 Серия 15
16 мая 2019
Возвращение Утиного Рыцаря The Duck Knight Returns!
Сезон 2 Серия 16
17 мая 2019
Что же произошло с Дональдом Даком?! What Ever Happened to Donald Duck?!
Сезон 2 Серия 17
3 сентября 2019
С Днём Рождения, Дуфус Дрейк! Happy Birthday, Doofus Drake!
Сезон 2 Серия 18
4 сентября 2019
Кошмар на трагическом холме! A Nightmare on Killmotor Hill!
Сезон 2 Серия 19
5 сентября 2019
Золотой арсенал Корнелиуса Кута! The Golden Armory of Cornelius Coot!
Сезон 2 Серия 20
6 сентября 2019
Хроноган! Timephoon!
Сезон 2 Серия 21
9 сентября 2019
Истории Гломгольда! GlomTales!
Сезон 2 Серия 22
10 сентября 2019
Богатейший селезень в мире! The Richest Duck in the World!
Сезон 2 Серия 23
11 сентября 2019
Лунное вторжение! Moonvasion!
Сезон 2 Серия 24
12 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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