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Утиные истории
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Утиные истории, список сезонов
DuckTales
6+
Год выпуска
2017
Страна
США
Эпизод длится
21 минута
Телеканал
Disney XD
Список сезонов сериала «Утиные истории»
Сезон 1 / Season 1
23 эпизода
11 августа 2017 - 18 августа 2018
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
20 октября 2018 - 12 сентября 2019
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
4 апреля 2020 - 15 марта 2021
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