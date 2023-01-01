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Утиные истории, список сезонов

DuckTales 6+
Год выпуска 2017
Страна США
Эпизод длится 21 минута
Телеканал Disney XD
Список сезонов сериала «Утиные истории»
Утиные истории - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
23 эпизода 11 августа 2017 - 18 августа 2018
 
Утиные истории - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 20 октября 2018 - 12 сентября 2019
 
Утиные истории - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 4 апреля 2020 - 15 марта 2021
 
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