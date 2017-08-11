Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Утиные истории
Киноафиша Сериалы Утиные истории Сезоны Сезон 1

Утиные истории, 1 сезон

DuckTales 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 августа 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 3 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Утиные истории»

В 1-м сезоне сериала «Утиные истории» события разворачиваются в городке Дакбурге, населенном человекоподобными утками. Миллиардер Скрудж Макдак хорошо известен каждому жителю этого места, ведь он сказочно богат и невероятно эксцентричен. Это пожилой скряга, помешанный на деньгах и избегающий соседей. Свободное время он проводит за пересчитыванием своего золота в огромном сейфе, выбираясь из поместья лишь затем, чтобы в очередной раз приумножить капиталы. Однажды волею судьбы ему приходится стать опекуном своих внучатых племянников – Билли, Вилли и Дилли. Мальчишки привносят в его жизнь новые приключения и много веселья.

Список серий 1-го сезона сериала «Утиные истории» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Навстречу приключениям Woo-oo!
Сезон 1 Серия 1
11 августа 2017
Злосчастная экскурсия Daytrip of Doom!
Сезон 1 Серия 2
23 сентября 2017
Погоня за заветной монеткой The Great Dime Chase!
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2017
День рождения в духе Гавсов The Beagle Birthday Massacre!
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2017
Страшные Терра-Фирмиане Terror of the Terra-Firmians!
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2017
Дом везучего Гусака The House of the Lucky Gander!
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2017
Жуткая стажировка у Марка Клювса The Infernal Internship of Mark Beaks!
Сезон 1 Серия 7
21 октября 2017
Живые мумии Тота-Ра The Living Mummies of Toth-Ra!
Сезон 1 Серия 8
28 октября 2017
Непокорная вершина Невереста The Impossible Summit of Mt. Neverrest!
Сезон 1 Серия 9
2 декабря 2017
Копьё Селены The Spear of Selene!
Сезон 1 Серия 10
4 мая 2018
Остерегайтесь системы М.О.Д.У.С. Beware the B.U.D.D.Y. System!
Сезон 1 Серия 11
11 мая 2018
Недостающие звенья Муршира The Missing Links of Moorshire!
Сезон 1 Серия 12
18 мая 2018
МакТайна МакПоместья МакДака McMystery at McDuck McManor!
Сезон 1 Серия 13
25 мая 2018
Челюсти! Jaw$!
Сезон 1 Серия 14
16 июня 2018
Золотая лагуна Белострадальных равнин! The Golden Lagoon of White Agony Plains!
Сезон 1 Серия 15
23 июня 2018
День без братьев Day of the Only Child!
Сезон 1 Серия 16
30 июня 2018
Из конфиденциального досье на Агента 22! From the Confidential Case Files of Agent 22!
Сезон 1 Серия 17
7 июля 2018
Загадочный Уткоробот Who is Gizmoduck?!
Сезон 1 Серия 18
14 июля 2018
Секретное хранилище Скруджа МакДака! The Other Bin of Scrooge McDuck!
Сезон 1 Серия 19
21 июля 2018
Воздушные пираты… в воздухе! Sky Pirates...In the Sky!
Сезон 1 Серия 20
28 июля 2018
Секрет(ы) замка МакДаков! The Secret(s) of Castle McDuck!
Сезон 1 Серия 21
4 августа 2018
Последнее крушение «Метеора»! The Last Crash of the Sunchaser!
Сезон 1 Серия 22
11 августа 2018
Война теней The Shadow War!
Сезон 1 Серия 23
18 августа 2018
График выхода всех сериалов
Related video
«Колотила и орала»: что Рапунцель из «Дома-2» вытворяет со своими детьми
Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины
Этого советского артиста считали лучшим певцом наравне с Магомаевым: сейчас люди в ужасе
С пеленок не как все: легко узнаете певца SHAMAN в этом белобрысом мальчугане
Робота Вертера обожали все советские дети: спустя годы его не узнать
Белый постарался: звезд «Ленкома» не пускают в Израиль с гастролями
Слова Тарасовой объясняют, почему над русскими футболистами смеются во всем мире: цитата уровня Раневской
Смотреть невозможно: в этом российском фильме наврали о легенде СССР с три короба
Вы удивитесь, но Никулин всегда сторонился женщин: выяснилось благодаря Гурченко
Словно ангел спустился с небес: люди в восторге от пения дочки Киркорова
Навка ест шоколадки и не толстеет: секрет стройности понравится не всем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше