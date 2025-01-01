Меню
Утиные истории
Цитаты
Цитаты из сериала Утиные истории
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
[На дне рождения Дональда его свеча выходит из-под контроля и пытается его убить]
Скрудж Макдак
Это прометеевская свеча, гарантированно никогда не потухнет!
[получает взгляды]
Скрудж Макдак
Ты ожидал, что я куплю новую свечу на *каждый* день рождения? Ты хоть представляешь, сколько это будет стоить в моем возрасте?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Скрудж Макдак
Я вернулся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэвид Теннант
David Tennant
