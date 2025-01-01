Эти 3 детективных сериала даже круче, чем британский Шерлок: держат зрителя в напряжении до финала

Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре

Месть Асиля и возвращение Чимен: спойлеры к «Клюквенному щербету» вновь соберут Уналов за одним столом

До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)

Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше

Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим

«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг

Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы

«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»

Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме