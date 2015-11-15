Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала В пустыне смерти
Киноафиша Сериалы В пустыне смерти Сезоны Сезон 1

В пустыне смерти, 1 сезон

Into the Badlands 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «В пустыне смерти»

В 1-м сезоне сериала «В пустыне смерти» по бесплодным, изнуренным солнцем землям путешествует Санни – самый сильный и беспощадный кромсатель среди местных воинов и убийц. Он не оставляет шанса никому, с кем вступает в схватку. Только ему под силу справиться с номадами, служащими загадочной Вдове. После очередного поединка Санни обнаруживает потерянного в пустыне мальчика, который называет себя ЭмКеем. На его шее висит медальон с изображением городов, находящихся за пределами Пустыни смерти. У Санни есть точно такой же компас, напоминающий ему, что отсюда всегда можно сбежать. Он решает, что это знак судьбы, и решает вывести подростка.

Список серий 1-го сезона сериала «В пустыне смерти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Форт The Fort
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2015
Кулак словно пуля Fist Like a Bullet
Сезон 1 Серия 2
22 ноября 2015
Белый аист расправляет крылья White Stork Spreads Wings
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2015
Два тигра покоряют дракона Two Tigers Subdue Dragons
Сезон 1 Серия 4
6 декабря 2015
Змея подползает Snake Creeps Down
Сезон 1 Серия 5
13 декабря 2015
Рука пяти ядов Hand of Five Poisons
Сезон 1 Серия 6
20 декабря 2015
График выхода всех сериалов
Related video
Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк
«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного
Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?
Тест: какое вы море?
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему
Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды
Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше