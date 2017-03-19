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Постер к 2-му сезону сериала В пустыне смерти
Киноафиша Сериалы В пустыне смерти Сезоны Сезон 2

В пустыне смерти, 2 сезон

Into the Badlands 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 марта 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «В пустыне смерти»

Во 2-м сезоне сериала «В пустыне смерти» в шахтах Бордо Санни сталкивается с изнуренными рабочими, которым неведом отдых. Они горбатятся целыми днями, не имея ни малейшей надежды выбраться на свободу и познать другую жизнь. Санни связывается с пропойцей по имени Бэджи, который быстро узнает, что его новый приятель когда-то был кромсателем, и решает использовать это в своих целях. В это время во владениях барона Куинна начинаются массовые беспорядки. После его смерти Вдова берет в свои руки контроль за нефтяными полями и принимает беглых рабов. Райдер понимает, какую угрозу представляет Вдова, но не знает, как справиться с ней.

Список серий 2-го сезона сериала «В пустыне смерти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Тигр двигает гору Tiger Pushes Mountain
Сезон 2 Серия 1
19 марта 2017
Сила орлиного когтя Force of Eagle's Claws
Сезон 2 Серия 2
26 марта 2017
Красное Солнце, серебряная Луна Red Sun, Silver Moon
Сезон 2 Серия 3
2 апреля 2017
Лапа Железной Лисицы Palm of the Iron Fox
Сезон 2 Серия 4
9 апреля 2017
Обезьяна пробирается сквозь туман Monkey Leaps Through Mist
Сезон 2 Серия 5
16 апреля 2017
Леопард крадется по снегу Leopard Stalks in Snow
Сезон 2 Серия 6
23 апреля 2017
Черное сердце, белая гора Black Heart, White Mountain
Сезон 2 Серия 7
30 апреля 2017
Жало скорпиона Sting of the Scorpion's Tail
Сезон 2 Серия 8
7 мая 2017
Соловей больше не поет Nightingale Sings No More
Сезон 2 Серия 9
14 мая 2017
Дыхание волка, пламя дракона Wolf's Breath, Dragon Fire
Сезон 2 Серия 10
21 мая 2017
График выхода всех сериалов
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