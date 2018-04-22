Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала В пустыне смерти
Киноафиша Сериалы В пустыне смерти Сезоны Сезон 3

В пустыне смерти, 3 сезон

Into the Badlands 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 22 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «В пустыне смерти»

В 3-м сезоне сериала «В пустыне смерти» Натаниэль получает новую должность среди слуг баронессы. Хозяйка кормит его обещаниями, что отыщет его врага и лично расправится с ним. В качестве первого задания она посылает его в лагерь Лидии, но та хочет поговорить со Вдовой с глазу на глаз. После долгожданной встречи Лидия получает весьма интригующее предложение. Тем временем сыну Санни становится все хуже. Герою необходимо исцелить своего ребенка. Для этого он собирается найти ведьму, которая знает, что делать мальчику с его даром. ЭмКей осознает, что для спасения ему необходимо вернуть утраченные воспоминания.

Список серий 3-го сезона сериала «В пустыне смерти» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Появление феникса Enter the Phoenix
Сезон 3 Серия 1
22 апреля 2018
Луна восходит, ворон ищет Moon Rises, Raven Seeks
Сезон 3 Серия 2
29 апреля 2018
Леопард ловит кролика Leopard Snares Rabbit
Сезон 3 Серия 3
6 мая 2018
Слепые убийцы-каннибалы Blind Cannibal Assassins
Сезон 3 Серия 4
13 мая 2018
Отнеси тигра на гору Carry Tiger to Mountain
Сезон 3 Серия 5
20 мая 2018
Черный ветер воет Black Wind Howls
Сезон 3 Серия 6
3 июня 2018
Последний танец стрекозы Dragonfly's Last Dance
Сезон 3 Серия 7
10 июня 2018
Леопард ловит облако Leopard Catches Cloud
Сезон 3 Серия 8
17 июня 2018
Зал скорпиона Chamber of the Scorpion
Сезон 3 Серия 9
24 марта 2019
Перо ворона, кровь феникса Raven's Feather, Phoenix Blood
Сезон 3 Серия 10
25 марта 2019
Кабан и бабочка The Boar and the Butterfly
Сезон 3 Серия 11
1 апреля 2019
Клык кобры, коготь пантеры Cobra Fang, Panther Claw
Сезон 3 Серия 12
8 апреля 2019
Черный лотос, белая роза Black Lotus, White Rose
Сезон 3 Серия 13
15 апреля 2019
Проклятие красного дождя Curse of the Red Rain
Сезон 3 Серия 14
22 апреля 2019
Реквием по павшим Requiem for the Fallen
Сезон 3 Серия 15
29 апреля 2019
Семеро атакуют как один Seven Strike as One
Сезон 3 Серия 16
6 мая 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Тест: какое вы море?
Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного
Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды
Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему
Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба
Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше