Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мистер Селфридж 2013 - 2016, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Мистер Селфридж
Киноафиша Сериалы Мистер Селфридж Сезоны Сезон 4

Mr. Selfridge
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 8 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 4-го сезона сериала «Мистер Селфридж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
8 января 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
15 января 2016
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
22 января 2016
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
29 января 2016
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
5 февраля 2016
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
12 февраля 2016
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
19 февраля 2016
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
26 февраля 2016
Серия 9 Episode 9
Сезон 4 Серия 9
4 марта 2016
Серия 10 Episode 10
Сезон 4 Серия 10
11 марта 2016
График выхода всех сериалов
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше