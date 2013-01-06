Меню
Мистер Селфридж 2013 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мистер Селфридж
Mr. Selfridge
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут

Рейтинг сериала

8.1
7.7 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2013
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 января 2013
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 января 2013
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 января 2013
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 февраля 2013
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
10 февраля 2013
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
17 февраля 2013
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2013
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
3 марта 2013
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 марта 2013
