Мистер Селфридж 2013 - 2016 1 сезон
Мистер Селфридж
Сезоны
Сезон 1
Mr. Selfridge
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 января 2013
Год выпуска
2013
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 10 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мистер Селфридж»
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
6 января 2013
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
13 января 2013
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
20 января 2013
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
27 января 2013
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
3 февраля 2013
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
10 февраля 2013
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
17 февраля 2013
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
24 февраля 2013
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
3 марта 2013
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
10 марта 2013
