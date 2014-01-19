Меню
Мистер Селфридж 2013 - 2016 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Mr. Selfridge
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
19 января 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 10 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
10
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Мистер Селфридж»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
19 января 2014
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
26 января 2014
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
2 февраля 2014
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
9 февраля 2014
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
16 февраля 2014
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
23 февраля 2014
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
2 марта 2014
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
9 марта 2014
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
16 марта 2014
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
23 марта 2014
