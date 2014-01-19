Меню
Мистер Селфридж 2013 - 2016 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Мистер Селфридж
Киноафиша Сериалы Мистер Селфридж Сезоны Сезон 2

Mr. Selfridge
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 января 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Мистер Селфридж» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
19 января 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
26 января 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
2 февраля 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 февраля 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
16 февраля 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 февраля 2014
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
2 марта 2014
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
9 марта 2014
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
16 марта 2014
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
23 марта 2014
