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Interior Design Masters with Alan Carr
Год выпуска
2019
Страна
Великобритания
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
BBC One
Стрим-сервис
Netflix
Список сезонов телешоу «Мастера интерьеров»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
14 августа 2019 - 2 октября 2019
Сезон 2 / Season 2
8 эпизодов
2 февраля 2021 - 23 марта 2021
Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов
9 марта 2022 - 27 апреля 2022
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
7 марта 2023 - 25 апреля 2023
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