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Постер к 3-му сезону телешоу Мастера интерьеров
Киноафиша Сериалы Мастера интерьеров Сезоны Сезон 3

Мастера интерьеров, 3 сезон

Interior Design Masters with Alan Carr
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Мастера интерьеров»

В 3-м сезоне шоу «Мастера интерьеров» десять игроков сойдутся в настоящей битве за звание лучшего. Все участники – дизайнеры, не имеющие за плечами большого опыта в выбранном деле. Несмотря на это, они убеждены, что благодаря своему таланту могут выиграть главный приз – солидный контракт, который перевернет их жизнь с ног на голову. Каждую неделю им предстоит работа над очередным проектом, не похожим на предыдущие. Они будут разрабатывать дизайн помещений как в команде, так и индивидуально. Результат будет оценен судьями, являющимися настоящими экспертами дизайнерского дела.

Список серий телешоу Мастера интерьеров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
9 марта 2022
Сезон 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
16 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
23 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
30 марта 2022
Сезон 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
6 апреля 2022
Сезон 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
13 апреля 2022
Сезон 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
20 апреля 2022
Сезон 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
27 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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