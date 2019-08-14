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Постер к 1-му сезону телешоу Мастера интерьеров
Киноафиша Сериалы Мастера интерьеров Сезоны Сезон 1

Мастера интерьеров, 1 сезон

Interior Design Masters with Alan Carr
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 августа 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Мастера интерьеров»

В 1-м сезоне шоу «Мастера интерьеров» примут участие десять дизайнеров, которые только начинают свою карьеру. Задача героев – выполнять разнообразные проекты, критерии для которых задают заказчики. Теперь в их распоряжении квартиры, дома и нежилые помещения. Дизайнеры должны не только проявить свои творческие качества, но и сделать пространство лаконичным и удобным для использования. Они сражаются за большой приз, открывающий им двери в профессию. Оценивать работы будет компетентное жюри, которое и решит судьбу новичков дизайнерского дела.\

Список серий телешоу Мастера интерьеров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 августа 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 августа 2019
Сезон 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
28 августа 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
4 сентября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 сентября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
18 сентября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
25 сентября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
2 октября 2019
График выхода всех сериалов
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