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Постер к 2-му сезону телешоу Мастера интерьеров
Киноафиша Сериалы Мастера интерьеров Сезоны Сезон 2

Мастера интерьеров, 2 сезон

Interior Design Masters with Alan Carr
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Мастера интерьеров»

Во 2-м сезоне шоу «Мастера интерьеров», которое ведет британский комедиант Алан Карр, в поединке столкнутся начинающие дизайнеры. Они только что пришли в профессию, но уверены, что могут сразиться за звание лучшего. В течение восьми недель участники будут трудиться над дизайном различных помещений – как жилых, так и коммерческих. То, что им предстоит создать, зависит от предпочтений заказчиков. Героям придется выложиться по максимуму, ведь на кону солидный приз, который кардинально изменит жизнь победителя. Оценивать работы будет профессиональное жюри.

Список серий телешоу Мастера интерьеров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
2 февраля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
9 февраля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
16 февраля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 февраля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
2 марта 2021
Сезон 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
9 марта 2021
Сезон 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
16 марта 2021
Сезон 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
23 марта 2021
График выхода всех сериалов
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