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Постер телешоу Мастера интерьеров
Постер телешоу Мастера интерьеров
Постер телешоу Мастера интерьеров
Постер телешоу Мастера интерьеров
Постер телешоу Мастера интерьеров
Постер телешоу Мастера интерьеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Мастера интерьеров

Мастера интерьеров (2019 - …)

Interior Design Masters with Alan Carr 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 48 часов 0 минут

О чем телешоу

«Мастера интерьеров» – телевизионный проект из Британии, который расскажет о тонкостях профессии дизайнера. В каждом эпизоде принимают участие профессионалы своего дела, которые еженедельно получают новое задание. Им предстоит заниматься своими прямыми обязанностями и создавать дизайн для жилых домов или коммерческих помещений согласно пожеланиям заказчика. Командная или индивидуальная работа выносится на суд взыскательного жюри, в руках которого судьба участников: по результатам голосования один из них покинет шоу, а оставшиеся продолжат борьбу за звание лучшего мастера интерьеров.

Мастера интерьеров - трейлер первого сезона
Мастера интерьеров  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Сезоны
Мастера интерьеров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Мастера интерьеров - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Мастера интерьеров - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Мастера интерьеров - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2023, 8 эпизодов
 
Мастера интерьеров - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2024, 8 эпизодов
 
Мастера интерьеров - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2025, 8 эпизодов
 
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