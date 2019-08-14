«Мастера интерьеров» – телевизионный проект из Британии, который расскажет о тонкостях профессии дизайнера. В каждом эпизоде принимают участие профессионалы своего дела, которые еженедельно получают новое задание. Им предстоит заниматься своими прямыми обязанностями и создавать дизайн для жилых домов или коммерческих помещений согласно пожеланиям заказчика. Командная или индивидуальная работа выносится на суд взыскательного жюри, в руках которого судьба участников: по результатам голосования один из них покинет шоу, а оставшиеся продолжат борьбу за звание лучшего мастера интерьеров.