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Постер к 4-му сезону телешоу Мастера интерьеров
Киноафиша Сериалы Мастера интерьеров Сезоны Сезон 4

Мастера интерьеров, 4 сезон

Interior Design Masters with Alan Carr
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 7 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Мастера интерьеров»

В 4-м сезоне шоу «Мастера интерьеров», который вышел на британском телевидении в 2023 году, примут участие десять дизайнеров. Они новички в этой области, но небольшой опыт или даже его отсутствие не остановит их перед достижением главной цели. Призом проекта является контракт с дизайнерским бюро, который станет для победителя настоящим пропуском в профессию. В течение нескольких недель героям предстоит создавать проекты жилых и нежилых помещений, опираясь на предпочтения заказчиков. Готовые работы оценит знаменитое жюри, которое и определит, кто достоит награды.

Список серий телешоу Мастера интерьеров График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Серия 1 Episode 1
Сезон 4 Серия 1
7 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 4 Серия 2
14 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 4 Серия 3
21 марта 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 4 Серия 4
28 марта 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 4 Серия 5
4 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 4 Серия 6
11 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 4 Серия 7
18 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 4 Серия 8
25 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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