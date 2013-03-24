Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 8-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 8

Война Фойла, 8 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 24 марта 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 8-й сезон сериала «Война Фойла»

В 8-м сезоне сериала «Война Фойла» Кристофер обнаруживает в лондонском парке зверски убитого университетского профессора. Расследование неожиданно приводит детектива в мир огромных грязных денег и коррумпированных нацистских бизнесменов. Тем временем кто-то совершает нападение на сына известного еврейского общественного деятеля. Фойл задается вопросом: было ли это преступление совершено на расовой почве или же здесь имеют место личные мотивы? Хильда Пирс становится жертвой шальной пули во время полицейской перестрелки. Атмосфера в Великобритании все больше нагнетается из-за нестабильной международной обстановки.

Список серий 8-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Кольцо вечности The Eternity Ring
Сезон 8 Серия 1
24 марта 2013
Клетка The Cage
Сезон 8 Серия 2
31 марта 2013
Подсолнух Sunflower
Сезон 8 Серия 3
7 апреля 2013
График выхода всех сериалов
Related video
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше