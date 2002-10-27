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Постер к 1-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 1

Война Фойла, 1 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Война Фойла»

В 1-м сезоне сериала «Война Фойла» события разворачиваются в 1940 году на южном побережье Англии. Вся Европа находится во власти войны. До кого-то фашисты уже добрались, а кто-то пока собирает силы, чтобы противостоять грядущим разрушениям. Островная Британия – самое спокойное место, поэтому именно туда стремятся добраться эвакуированные мирные жители и бежавшие от фашизма немцы. Но помимо них в страну также стекаются разномастные предатели, шпионы и преступники, жаждущие поживиться на чужом несчастье. В Суссексе живет немолодой детектив Кристофер Фойл, которого не берут на фронт. Мужчина решает вести свою собственную войну в тылу.

Список серий 1-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Немка The German Woman
Сезон 1 Серия 1
27 октября 2002
Белое перо The White Feather
Сезон 1 Серия 2
3 ноября 2002
Урок убийства A Lesson in Murder
Сезон 1 Серия 3
10 ноября 2002
День орла Eagle Day
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2002
График выхода всех сериалов
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