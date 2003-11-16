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Постер к 2-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 2

Война Фойла, 2 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 ноября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Война Фойла»

Во 2-м сезоне сериала «Война Фойла» главного героя приглашают на праздничный ужин по случаю приезда в Англию крупного американского промышленника. Торжество проходит в доме его друга, поэтому Фойл позволяет себе расслабиться и на один вечер забыть о работе. Однако криминальная загадка находит детектива и здесь. Недалеко от особняка обнаруживается покончивший с собой человек… а заодно и немецкий агент, который, вероятно, имеет какое-то отношение к гибели несчастного. Тем временем Сэм отправляется работать под прикрытием, чтобы выяснить, кто и как крадет нормированный бензин с топливного склада.

Список серий 2-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Пятьдесят кораблей Fifty Ships
Сезон 2 Серия 1
16 ноября 2003
Среди избранных Among the Few
Сезон 2 Серия 2
23 ноября 2003
Военные игры War Games
Сезон 2 Серия 3
30 ноября 2003
Тихая гавань The Funk Hole
Сезон 2 Серия 4
7 декабря 2003
График выхода всех сериалов
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