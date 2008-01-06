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Постер к 6-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 6

Война Фойла, 6 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 6 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Война Фойла»

В 6-м сезоне сериала «Война Фойла» побег русского военнопленного запускает целую цепочку событий, которые приводят к убийству и разжигают конфликт между Фойлом и его бывшим начальником. Тем временем одну из молодых девушек Суссекса обнаруживают мертвой. Подозрение падает на чернокожего американского солдата с расположенной неподалеку военной базы США. Но чтобы доказать или опровергнуть его вину, Фойлу придется иметь дело с мощью и сплоченностью армии США. В это время одного из знакомых детектива обвиняют в государственной измене, и задача Кристофера – спасти его от незаслуженной казни.

Список серий 6-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
План атаки Plan of Attack
Сезон 6 Серия 1
6 января 2008
Сломленные души Broken Souls
Сезон 6 Серия 2
13 апреля 2008
Всё ясно All Clear
Сезон 6 Серия 3
20 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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