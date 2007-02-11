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Постер к 5-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 5

Война Фойла, 5 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 11 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Война Фойла»

В 5-м сезоне сериала «Война Фойла» Милнер недоволен своим новым положением и требует перевода на другую службу. После убийства Ди-Си Кристофер Фойл занимает его место. Он должен разгадать сразу два странных убийства. Первая жертва – непопулярный психиатр в травматологическом отделении больницы, а вторая – немецкий военнопленный, освобожденный от работы на местной ферме по состоянию здоровья. Фойл присоединяется к муниципальному комитету, готовящемуся к предстоящему празднованию Дня Победы. Однако вскоре ему приходится заняться расследованием гибели сразу двух членов этого комитета.

Список серий 5-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Суровая зима Bleak Midwinter
Сезон 5 Серия 1
11 февраля 2007
Жертвы войны Casualties of War
Сезон 5 Серия 2
15 апреля 2007
График выхода всех сериалов
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