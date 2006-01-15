Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 4

Война Фойла, 4 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Война Фойла»

В 4-м сезоне сериала «Война Фойла» в Британию прибывают американские войска. Инженерный корпус начинает строительство взлетно-посадочной полосы для военных самолетов на ферме в Гастингсе. Однако местные жители оказываются не в восторге от того, что их малую родину подвергают такой опасности. Тем временем Фойл расследует убийство героя войны и пытается понять, откуда взялась загадочная болезнь, поражающая местных сельскохозяйственных животных. Бывшую супругу Милнера кто-то убивает, а на заводе по производству боеприпасов похожим образом погибает одна из сотрудниц. Милнер попадает под подозрение.

Список серий 4-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Вторжение Invasion
Сезон 4 Серия 1
15 января 2006
Дурная кровь Bad Blood
Сезон 4 Серия 2
22 января 2006
График выхода всех сериалов
Related video
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше