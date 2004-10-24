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Постер к 3-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 3

Война Фойла, 3 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Война Фойла»

В 3-м сезоне сериала «Война Фойла» события разворачиваются в 1941 году. Война доходит до Советского Союза, а новости, приходящие с фронта в Англию, становятся все тревожнее. Кристофер Фойл делает еще одну попытку записаться на фронт. Он надеется занять должность, которая даст ему возможность служить на благо своей родины. Но расследование странного убийства в Суссексе отвлекает его от цели. Мужчина оказывается зажат между двумя конкурирующими шпионскими организациями. Тем временем его особняк реквизируется в качестве госпиталя для раненых, а самого Фойла неожиданно вызывают на допрос.

Список серий 3-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Французский бросок The French Drop
Сезон 3 Серия 1
24 октября 2004
Вражеский огонь Enemy Fire
Сезон 3 Серия 2
31 октября 2004
Они сражались в полях They Fought in the Fields
Сезон 3 Серия 3
7 ноября 2004
Психическая атака War of Nerves
Сезон 3 Серия 4
14 ноября 2004
График выхода всех сериалов
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