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Постер к 7-му сезону сериала Война Фойла
Киноафиша Сериалы Война Фойла Сезоны Сезон 7

Война Фойла, 7 сезон

Foyle's War 16+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 7-й сезон сериала «Война Фойла»

В 7-м сезоне сериала «Война Фойла» спецслужба МИ-5 подозревает, что кто-то получил доступ к секретным данным британских атомных исследований. Детектив Кристофер Фойл получает опасное государственное задание – выяснить, могла ли советская шпионская сеть добраться до самого центра Лондона. В ходе расследования герой сталкивается с загадочным убийством неизвестного русского мужчины. Судя по всему, погибший был шпионом с опасными международными связями. Фойл оказывается втянут в настоящую шпионскую игру, на кону которой стоит будущее всего мира после завершения Второй мировой войны.

Список серий 7-го сезона сериала «Война Фойла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Русский дом The Russian House
Сезон 7 Серия 1
11 апреля 2010
Время убивать Killing Time
Сезон 7 Серия 2
18 апреля 2010
Укрытие The Hide
Сезон 7 Серия 3
25 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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