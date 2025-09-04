Меню
Статьи о сериале «Кибердеревня»

«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке
«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке Премьера уже совсем скоро.
2 комментария
4 сентября 2025 08:56
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2» Дата выхода, новые планеты, война за власть и намёк на полнометражку.
26 августа 2025 21:07
