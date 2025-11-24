Валера, Степа и… Арнольд? Как зовут роботов из «Кибердеревни» и для чего они нужны (спойлер: Робогозин – не самый полезный из всех)

Сериал «Кибердеревня» покорил зрителей не только закрученным сюжетом, но и колоритными персонажами – в первую очередь, забавными роботами, которые делают повседневную жизнь кибердеревни такой необычной. Конечно, все помнят ворчливого Робогозина, но у него есть немало не менее интересных «коллег».

Давайте познакомимся с ними поближе – и узнаем, чем каждый из роботов полезен (а иногда и не очень!) в хозяйстве фермера Николая.

Робогозин: ворчливый, но незаменимый

Начнем с самого узнаваемого персонажа – Робогозина, робота-уборщика модели РУБиК-94. Этот харизматичный механизм поддерживает чистоту в доме и умеет имитировать эмоции благодаря встроенному голосовому модулю. Порой его диалоги настолько остроумны, что забываешь, что перед тобой – машина.

Особая гордость Робогозина – его способность «превращаться» в пылесос. Он с легкостью проникает в самые труднодоступные уголки дома. Но главная изюминка робота – ядерная батарейка «недоступний-257».

Она не только обеспечивает работу робота на пять лет без подзарядки, но и может питать бытовые приборы мощностью до 45 кВт. Вот это мощь!

Глаша: заботливая нянька для животных

Не менее трогательный персонаж – Глаша, робот-помощник модели GLA-H-01. Этот четырехсоткилограммовый «нянь» буквально излучает заботу. Созданный для работы с животными, Глаша виртуозно справляется с множеством задач:

машинное доение;

охлаждение и переработка молока;

изготовление молочной продукции.

Но у этого робота есть забавный баг – «материнский инстинкт». Стоит Николаю поручить Глаше нарубить дров, как робот тут же забывает о задании и спешит кормить кур и поить коров. Фермер мудро оставил робота в хлеву.

Имя «Глаша» идеально отражает ее добрую и заботливую сущность.

Степан: сантехник с душой

Особое место в хозяйстве занимает Степан – робот-сантехник. Этот добродушный гигант отвечает за водоснабжение кибердеревни и обслуживание канализационных систем.

Степан с легкостью справляется с любыми сантехническими задачами. А его голова, выполненная в форме канализационного люка, даже служит заглушкой во время ремонтных работ.

Изначально созданный для городских канализационных систем, Степан искренне радуется своей работе на свежем воздухе. У него даже есть «младший брат» – робот Егорка, выпущенный всего на час позже.

Их тандем добавляет немало забавных моментов в повседневную жизнь кибердеревни.

Жужик: крылатый экспрессионист

Не может не привлечь внимание Жужик – экспериментальный робот, сконструированный Людмилой Кулибиной. Этот крылатый помощник поражает своей эмоциональностью и выразительностью.

Два сверхбыстрых крыла позволяют Жужику парить в воздухе до 16 часов без подзарядки. Глаза-мониторы передают целую гамму эмоций, а два выдвижных манипулятора делают его незаменимым помощником.

Но главная особенность Жужика – искренняя симпатия к Робогозину. Их взаимоотношения – один из самых милых моментов сериала. Кто бы мог подумать, что робот может так искренне привязываться к другому механизму?

Валера: обаятельный лентяй

Нельзя обойти стороной и Валеру – самого продаваемого робота от «Ижевск Дайнемикс» (модель VAL-R-01 CUBE SERIES). Этот универсальный солдат быта способен справиться с любой задачей.

Однако ранние версии Валеры страдали забавным багом – переставали работать, если на них не смотрели.

У Николая два таких робота, и порой они предпочитают лузгать гайки или смотреть телевизор вместо выполнения поручений. Но именно эта особенность делает Валеру таким обаятельным. Кто сказал, что роботы не могут быть ленивыми?

Арнольд: силач с «аппетитом»

Еще один колоритный персонаж – Арнольд, самый мощный робот в линейке «Ижевск Дайнемикс» (модель RO-D1). Этот силач специализируется на сборке и обслуживании «Киберберезок», тренировках с тяжелыми грузами и выполнении любой тяжелой работы.

Однако у Арнольда есть существенный недостаток – он потребляет огромное количество энергии. Каждый раз, когда Арнольд подключается к зарядке, выбивает пробки, создавая перебои с электричеством.

Его внушительный вид и комичные проблемы с энергопотреблением делают Арнольда одним из самых запоминающихся персонажей.

Ведрон: пастух-ботаник

Завершает нашу галерею роботов Ведрон (модель M24-IZH) – многофункциональный робот-пастух. Этот обаятельный механизм не только пасет скот и охраняет стадо, но и выполняет множество других задач:

сканирует местность в поисках питательного «лугового меню»;

ищет тенистые места для стада в жару;

оказывает первую помощь животным;

помогает доярке.

Но главное – Ведрон обладает поистине человеческими увлечениями. Он страстно увлекается ботаникой и гоняется за бабочками, собрав целую коллекцию голографий этих крылатых существ.

А работает этот удивительный робот на «недоступнии», требуя дозаправки лишь раз в год.

Ранее мы писали: «Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0