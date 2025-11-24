Меню
«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще

24 ноября 2025 18:07
Разбираемся, планируется ли вообще продолжение.

Действие сериала «Кибердеревня» разворачивается в 2100 году. Его главный герой, Николай, мирно живет с семьей в марсианской кибердеревне, занимаясь роботизированным хозяйством.

Идиллию разрушает прилет Барагозина – влиятельного руководителя корпорации, который намерен снести поселение ради постройки нового завода. Чтобы спасти свой дом, Николай вынужден отправиться в полное опасностей путешествие на Землю.

Сюжет «Кибердеревни» может показаться легкомысленным, однако проект оказался крайне успешным. Зрители и критики высоко оценили его уникальный стиль, иронию и захватывающее повествование.

Результат – рейтинг 8.1 на Кинопоиске, который позволил сериалу попасть в топ-250 лучших фильмов и сериалов платформы. А вот как о проекте отзываются зрители:

«Две серии, и они уже показали больше, чем все наши киноделы за двадцать лет. Ребята, кто это делал – вы настоящие! С нетерпением жду следующих серий»,

«То и дело кажется, что вот-вот прозвучит что-то ожидаемое, но авторы сумели обойти банальности и дать насладиться чувством новизны»,

«Сериал годный. Буду ждать продолжения»,

«Это наконец-то что-то новое. Свежее и невиданное. Это задумка, сюжет, герои и техническая реализация, собранные воедино. Всё, что я могу сказать – это "Давайте, ребята, жгите"».

На сегодняшний день вышло уже два сезона, и поклонники задаются вопросом о продолжении. Продюсеры подтвердили, что третий сезон «Кибердеревни» запланирован.

Съемки второго сезона стартовали в 2024 году, а его премьера состоялась в 2025-м. По аналогичному сценарию, выход третьего сезона «Кибердеревни» ожидается в 2026 году.

Ранее мы писали: С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»

Фото: Кадр из сериала «Кибердеревня»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
1 комментарий
