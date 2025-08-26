С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»

Дата выхода, новые планеты, война за власть и намёк на полнометражку.

В «Кибердеревне» меняется всё — от масштаба вселенной до правил игры. Во втором сезоне голограмма Галя наконец выходит из тени и становится самой опасной фигурой истории, а Николай Кулибин попадает в космическую тюрьму. Что ждёт героев и зрителей этой осенью?

Новый сезон — новая расстановка сил

Сюжет второго сезона разворачивается спустя год после событий первого. Николай оказывается в космической тюрьме, а Константин Барагозин заперт в теле робота.

Напомним, что все изменилось в момент, когда голографическая жена Павла, заместителя Барагозина, вышла из подчинения: Галя вселяется в тело Барагозина и превращается в лидера, способного изменить ход истории.

Теперь противостоять ей придётся сразу двум героям — Николаю и самому роботу-Барагозину. Создатели делают ставку на драму и напряжение: обещают больше саспенса, неожиданные повороты и новый уровень конфликта, который выходит далеко за пределы родной деревни.

Съёмки на Земле и не только

Мир «Кибердеревни» становится масштабнее и разнообразнее. Локации второго сезона — настоящая карта России и одновременно космоса.

Москва и парк «Царицыно» превращаются в офисы корпорации «Иваново Голограммс», Санкт-Петербург становится одной из ключевых планет — Юпитербургом, Ярославская область превращается в город Церерск, Ижевск и Подмосковье отвечают за сельские и пригородные пейзажи, а Камчатка «играет» постапокалиптический Плутон.

Режиссёр Сергей Васильев подчеркнул, что ни одна планета из первого сезона не повторится. Вселенная расширяется — и для героев это не просто смена декораций, а новый уровень угроз.

Отсылки, которые придётся искать

Во втором сезоне будет ещё больше киноцитат и пасхалок. Васильев подтвердил, что зрители встретят отсылки к «Операции Ы», «Кавказской пленнице», «Курьеру», «Отелю „Гранд Будапешт“» и другим культовым фильмам.

Первый сезон активно заигрывал с «Кин-дза-дза!», но теперь киновселенная «Кибердеревни» разрастается, превращая каждый эпизод в игру на внимательность.

Актерский состав

К своим ролям вернутся Сергей Чихачёв (Николай Кулибин), Ольга Жевакина (Надя), Артём Семакин (Павел), Елена Махова (Галя), Григорий Скряпкин (Константин Барагозин), Сергей Бурунов и другие.

Сам Чихачёв в интервью отметил, что во втором сезоне его герою предстоит гораздо больше взаимодействовать с «живыми людьми», а не только с цифровыми двойниками.

Что дальше

Сергей Васильев не исключает съёмок полнометражного фильма по мотивам «Кибердеревни», но судьба проекта зависит от успеха второго сезона. Пока о конкретных датах премьеры создатели молчат, но известно, что новые серии выйдут уже этой осенью.

«Пересмотрели фильм и захотели так же»: называем дату выхода сериала «Москва слезам не верит» (есть детали сюжета и бородатый Васильев).