«Российский Sci-Fi как жанр мертв»: лишь один отечественный сериал не стыдно советовать фанам Стругацких – хотя серьезности в нем 0

Второй сезон проекта, кстати, в самом разгаре.

19 ноября — день памяти Бориса Стругацкого. В годовщину его ухода мы попросили кинокритика Евгения Л. (автор Telegram‑канала Grumpy Entertainment) оценить, в каком состоянии находится современный российский Sci-Fi.

Ответ получился сдержанным, но с долей оптимизма:

«Со “Сталкером” я бы ничего в один ряд не ставил, потому что российский Sci-Fi как жанр пока скорее мёртв, чем жив, хотя начинает проявляться какая‑то активность».

Это звучит как диагноз, но с оговоркой: «начинает проявляться активность». Где же она заметна?

Критик неожиданно выделяет проект, который сложно назвать серьёзной научной фантастикой: сериал «Кибердеревня» от Яндекс Студии.

«Это очень простой сериал для чиллового вечера, но он сделан забавно и не требует сильно напрягаться во время просмотра».

Иронично, что Евгений даже не упомянул, например, крупнобюджетный и насквозь «блокбастерный» «Сто лет тому вперёд» — вероятно, не счёл его знаковым для жанра, зато похвалил именно несерьёзный проект, где фантастика подаётся через призму комедии и DIY‑эстетики.

Вывод: российский Sci-Fi пока не готов к большим заявлениям, но «Кибердеревня» показывает: жанр может оживать в неожиданных формах. Возможно, именно такие лёгкие, ироничные истории — первый шаг к его реабилитации.

