«Озвучивал навигатор и тонометр»: кто скрывается под маской Робогозина в «Кибердеревне»

17 ноября 2025 17:09
Вы точно слышали этого актера, и не раз, но легко могли обознаться.

Второй сезон «Кибердеревни» стартовал 18 октября, и снова главным источником харизмы в кадре стал марсианский фермер Николай и его неизменный напарник и главный враг — робот-уборщик с сознанием миллиардера.

Робогозин лживый, алчный, готовый обманывать всех близких, но все же постепенно обращающийся к добру персонаж. И культовым он стал из-за своего голоса, который вы могли и не угадать. Хотя, если так произошло, то вы точно провели в тайге последние 15 лет. Ведь под железной «маской» скрывается Сергей Бурунов, наш голос Ди Каприо и просто отличный актер.

Почему зрители не сразу узнали дублера

Бурунов признаётся: озвучивать робота оказалось трудно. В «Кибердеревне» персонаж должен казаться машиной, но при этом быть живым, с человеческим сознанием и реакциями. Поэтому актёр сначала слушал все реплики партнеров, разбирал сцену с режиссером, искал интонацию, которая звучит «не как человек, но и не как железка». Потому то голос звучит немного иначе.

«В "Кибердеревне" я впервые озвучил робота. До сериала, конечно, как-то озвучивал навигатор и тонометр, но тут совсем другое».

Чего ждать от 2 сезона

Продолжение обещает быть динамичнее первого, и гораздо смешнее. Наш фаворит серия с одичавшими москвичами и планетой, на которой извиняются в водолазках. Но есть и другие отличные моменты:

  • побег из космической тюрьмы,
  • противостояние с Галей — ИИ, захватившим тело Барагозина,
  • космический мусор и многое другое.
А еще во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке.

Фото: Кадр из сериала «Кибердеревня»
Игорь Мустафин
