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Отзывы о сериале «Кибердеревня»

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Наша рецензия: Российский кинопром осваивает Марс и жанр сай-фай.

23 сентября выходит сериал «Кибердеревня» — один из самых необычных проектов этого года, премьера которого состоялась на втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». «Кибердеревня» выросла из YouTube-феномена Birchpunk («Березовый панк»), совмещающего в себе узнаваемый антураж глубинной России и киберпанка. Рассказываем, каким получился сериал Кинопоиска, попытавшийся расширить эту диковинную киновселенную. На дворе 2100 год.…

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Weteran Mc 26 июня 2024, 00:55
Оценка
Новый отечественный фантастический сериал "Кибердеревня" повествует о том, как в 2100 году Николай на Марсе разводит фермерское хозяйство. Он спокойно живёт и создаёт роботов, пока на планету не прилетает руководитель огромной корпорации, который хочет построить на месте деревни новый завод.
Сериал в плане визуального ряда, картинки, графики и спецэффектов смотрится великолепно. Но в плане сюжета полностью противоположно. Если первая серия смотрелась на одном дыхании, как что-то новое, креативное и оригинальное. Вторая серия - уже чуть похуже. А следующие серии начали вызывать раздражение из-за примитивности и плоского юмора. Как итог - невозможность смотреть дальше.
Прошу прощения у многочисленной аудитории, высоко оценившей сериал за столь негативный отзыв. Но я его так вижу, не впечатлил. Моя оценка: 5 из 10. 👎
26 июня 2024, 00:55 Ответить
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