Отзывы о сериале «Кибердеревня»

23 сентября выходит сериал «Кибердеревня» — один из самых необычных проектов этого года, премьера которого состоялась на втором фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». «Кибердеревня» выросла из YouTube-феномена Birchpunk («Березовый панк»), совмещающего в себе узнаваемый антураж глубинной России и киберпанка. Рассказываем, каким получился сериал Кинопоиска, попытавшийся расширить эту диковинную киновселенную. На дворе 2100 год.…
Сериал в плане визуального ряда, картинки, графики и спецэффектов смотрится великолепно. Но в плане сюжета полностью противоположно. Если первая серия смотрелась на одном дыхании, как что-то новое, креативное и оригинальное. Вторая серия - уже чуть похуже. А следующие серии начали вызывать раздражение из-за примитивности и плоского юмора. Как итог - невозможность смотреть дальше.
Прошу прощения у многочисленной аудитории, высоко оценившей сериал за столь негативный отзыв. Но я его так вижу, не впечатлил. Моя оценка: 5 из 10. 👎
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