«Трагическая роль»: во 2-м сезоне «Кибердеревни» появится новый персонаж— настолько милый, что малыш Йода нервно курит в сторонке

Когда в «Мандалорце» впервые показали малыша Йоду, фанаты «Звездных войн» моментально сошли с ума от умиления. Создатели «Кибердеревни» решили сыграть в ту же игру. Во втором сезоне появится новый персонаж — такой обаятельный, что покорит зрителей с первых минут.

«Кибердеревня» вышла в 2023 году и стала настоящим прорывом. На «Кинопоиске» у проекта уверенные 8,1 балла, а сама идея оказалась дерзкой и безумной.

Действие разворачивается в 2100 году. Марсианский фермер Николай живет в кибердеревне, где роботы помогают по хозяйству, а все идет своим чередом — пока на горизонте не появляется бизнесмен Барагозин.

Его цель проста: снести деревню и построить завод. Николай отправляется в полное опасностей путешествие на Землю, чтобы спасти дом и семью.

Что ждет во втором сезоне

Продолжение выйдет осенью 2025-го, а первые серии покажут в Сочи на фестивале «Новый сезон» уже 15 сентября. И именно там зрители впервые увидят нового героя — маленького робота-взломщика, созданного дочерью Николая Людой.

Имени у персонажа пока нет — его выберут сами зрители в голосовании. Среди вариантов: Жужик, Кодя, Шарик и даже Бдыщь. В сценарии кроху зовут Али — намек на Василия Алибабаевича из «Джентльменов удачи».

Новый герой станет своеобразным голосом совести Робогозина. Робот все время летает рядом и подсказывает правильные решения, но хозяин, как водится, его не слушает.

Можно сказать, что у Али трагическая роль, — пошутил режиссер Сергей Васильев.

К привычному касту присоединится Павел Деревянко — он сыграет лидера Патриков из постапокалиптической Москвы. А комик и блогер Илья Макаров воплотит на экране охранника космической тюрьмы.

Ранее мы писали: «Ниже уровня плинтуса»: долгожданную комедию с Ароновой приняли в штыки — зрители вне себя из-за ляпа про «советскую закалку»