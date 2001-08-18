Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я БОГИНЯ" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Дикая семейка Торнберри
Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Сезоны Сезон 4

Дикая семейка Торнберри, 4 сезон

The Wild Thornberrys 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 августа 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Дикая семейка Торнберри»

В 4-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Донни пропадает в тропиках посреди леса. Пока Элайза ищет его, она осознает, что он может двинуться в сторону дома, чтобы отыскать кого-нибудь из семьи. Торнберри отправляются в Танзанию, чтобы снять торжество по случаю открытия заповедника шимпанзе. Элайза не может дождаться знакомства со своим кумиром, доктором Джонсом. На месте Дебби поручают присматривать за детенышами шимпанзе в питомнике. Первая встреча Элайзы с ее кумиром проходит при весьма неловких обстоятельствах. Чувства девочки задеты, она убегает в джунгли и сталкивается с местными браконьерами...

Список серий 4-го сезона сериала «Дикая семейка Торнберри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Происхождение Донни (1) The Origin of Donnie (1)
Сезон 4 Серия 1
18 августа 2001
Происхождение Донни (2) The Origin of Donnie (2)
Сезон 4 Серия 2
18 августа 2001
Происхождение Донни (3) The Origin of Donnie (3)
Сезон 4 Серия 3
18 августа 2001
Происхождение Донни (4) The Origin of Donnie (4)
Сезон 4 Серия 4
18 августа 2001
Проблема с Дарвином The Trouble With Darwin
Сезон 4 Серия 5
31 октября 2001
Горячий воздух Hot Air
Сезон 4 Серия 6
1 июня 2002
График выхода всех сериалов
Related video
Женщины с этими именами всегда главные в семье: муж на вторых ролях
Все знают фильм с Харатьяном, а вот существование комедии «Сердца четырех» скрывали долгие годы
Немцы ненавидят сериал «Папины дочки»: удивитесь, но причина не в Арзамасовой
Дети выросли непохожими на Ревву и его жену: вот как выглядят девочки
Женщины с этими именами обладают яркой энергетикой: притягивают одним взглядом
Опозорил при высшем руководстве: Гайдай неспроста годами ненавидел Рязанова
Так и не отмылась: Тихомирова из «Обратной стороны Луны» угодила в скандал 18+
Тест: кто вы из группы BTS?
Сразу в нескольких странах запретили фильм «Барби»: странно, что в России не бьют тревогу
Чудо природы: россияне обомлели, увидев возмужавшего внука Винокура
Лобода в прошлом: немец из Rammstein переключился на самую ненавистную актрису России
У советского Алена Делона было двое внебрачных детей: выиграли в генетическую лотерею (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше