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Постер к 3-му сезону сериала Дикая семейка Торнберри
Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Сезоны Сезон 3

Дикая семейка Торнберри, 3 сезон

The Wild Thornberrys 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Дикая семейка Торнберри»

В 3-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Торнберри посещают Великую Китайскую стену. Элайза шокирована тем, что браконьер схватил ее друга-панду Ши Шоу и его мать. С помощью своего друга по переписке Линга девочка отправляется помогать пандам. Затем семья Торнберри оказывается в Эверглейдсе, Флорида, чтобы снять видео про коршуна-улитку, который находится под угрозой вымирания. Это день рождения Найджела, и Марианна с девочками решают подарить ему новые часы с компасом. Дарвин и Донни исследуют Эверглейдс на воздушной лодке. Затем герои отправляются в Монголию на фестиваль Наадам, где их ждут скачки, борьба и стрельба из лука. 

Список серий 3-го сезона сериала «Дикая семейка Торнберри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дракон со мной Dragon Me Along
Сезон 3 Серия 1
12 сентября 2000
Время летит Time Flies
Сезон 3 Серия 2
19 сентября 2000
Лошадиное сознание Horse Sense
Сезон 3 Серия 3
26 сентября 2000
Тайлер Таккер, я полагаю Tyler Tucker, I Presume
Сезон 3 Серия 4
2 октября 2000
Критический Масаи Critical Masai
Сезон 3 Серия 5
3 октября 2000
Королева отрицания Queen of Denial
Сезон 3 Серия 6
4 октября 2000
Островная торговля Island Trade
Сезон 3 Серия 7
5 октября 2000
День рождения Землетрясение Birthday Quake
Сезон 3 Серия 8
6 октября 2000
Легенда бухты Халонг The Legend of Ha Long Bay
Сезон 3 Серия 9
10 октября 2000
Встреча с духом Spirited Away
Сезон 3 Серия 10
28 октября 2000
Семейная традиция Family Tradition
Сезон 3 Серия 11
22 ноября 2000
Счастливого Старого года! Happy Old Year
Сезон 3 Серия 12
27 декабря 2000
Счастливые отдыхающие Happy Campers
Сезон 3 Серия 13
30 декабря 2000
Все работает и не играет All Work and No Play
Сезон 3 Серия 14
12 января 2001
Новая территория New Territory
Сезон 3 Серия 15
12 января 2001
Операция Валентина Operation Valentine
Сезон 3 Серия 16
14 февраля 2001
Привет, Дельфин! Hello, Dolphin!
Сезон 3 Серия 17
19 февраля 2001
День дурака April Fool's Day
Сезон 3 Серия 18
1 апреля 2001
Жемчужина мамы Gem of a Mom
Сезон 3 Серия 19
10 мая 2001
Годовщина The Anniversary
Сезон 3 Серия 20
14 мая 2001
График выхода всех сериалов
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