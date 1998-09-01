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Дикая семейка Торнберри 1998 - 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дикая семейка Торнберри
Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Сезоны Сезон 1
The Wild Thornberrys 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 сентября 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 20
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дикая семейка Торнберри»

В 1-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» семья авантюристов в собственном фургоне ездит по экзотическим странам вместе с детьми. И если старшая Дебби не в восторге от увлечения своих предков, то младшая, 12-летняя Элайза, довольно весело проводит время. К тому же она умеет разговаривать с дикими животными. Торнберри оказываются в Африке недалеко от Килиманджаро, чтобы снять кино про львов. Дебби умоляет маму позволить ей водить фургон, пока она проводит съемки, и Марианна нехотя соглашается. Дебби не справляется с фургоном, и он скатывается на грязный берег реки. До того как они успевают его достать, начинается шторм...

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Дикая семейка Торнберри»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Наводнение Flood Warning
Сезон 1 Серия 1
1 сентября 1998
Ужин с Дарвином Dinner With Darwin
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 1998
Плохая компания Bad Company
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 1998
Золотая лихорадка Gold Fever
Сезон 1 Серия 4
10 сентября 1998
В Матади любой ценой Matadi or Bust
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 1998
Храм Элайзы Temple of Eliza
Сезон 1 Серия 6
17 сентября 1998
Свободная земля Vacant Lot
Сезон 1 Серия 7
22 сентября 1998
Единственный ребенок Only Child
Сезон 1 Серия 8
1 октября 1998
Железные ворота Iron Curtain
Сезон 1 Серия 9
6 октября 1998
Девушки из долины Valley Girls
Сезон 1 Серия 10
13 октября 1998
Наймино Энкайо Naimina Enkiyio
Сезон 1 Серия 11
4 августа 2023
Кровные сестры Blood Sisters
Сезон 1 Серия 12
27 октября 1998
Элайза-кология Eliza-cology
Сезон 1 Серия 13
5 ноября 1998
Полет Донни Flight of the Donnie
Сезон 1 Серия 14
17 ноября 1998
Потеря и находка Lost and Foundation
Сезон 1 Серия 15
16 марта 1999
Найджел знает лучше Nigel Knows Best
Сезон 1 Серия 16
18 марта 1999
Великий Бангабо The Great Bangaboo
Сезон 1 Серия 17
23 марта 1999
Свара в джунглях Rumble in the Jungle
Сезон 1 Серия 18
25 марта 1999
Дракон и учитель The Dragon and the Professor
Сезон 1 Серия 19
30 марта 1999
Рожденный свободным Born to Be Wild
Сезон 1 Серия 20
1 апреля 1999
График выхода всех сериалов
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