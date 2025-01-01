Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

В семье «Трех котов» Мама-Кошка чай готовит только по этому рецепту: идеальный напиток для зимних вечеров

100 000 000+ просмотров и новая глава: 2 сезон «Ландышей» показали в свежем тизере — что ждет Катю и будет ли возвращение Лехи?

Что актеры пьют в кино вместо спиртного: обычно используют «бутафорию», но в СССР были исключения

Премьера фильма в церкви и потерянный самовар: «Женитьба Бальзаминова» – про Москву, но снимали ее в 200 км от столицы

4 важнейших для повтора серии «Очень странных дел»: ключевые эпизоды назвали Netflix - объясняют сюжет и спойлерят финал

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?

Осилите за пару вечеров, а вспоминать будете еще месяц: 5 коротких сериалов с оценкой 7.3+ – в №5 блистает звезда «Шерлока»

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

«Сон сумасшедшего параноика»: у нас этот советский мульт ругают десятилетиями, а на Западе ставят в пример — Disney до него, как до Луны