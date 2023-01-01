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Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Сезоны

Дикая семейка Торнберри, список сезонов

The Wild Thornberrys 6+
Год выпуска 1998
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Nickelodeon
Список сезонов сериала «Дикая семейка Торнберри»
Дикая семейка Торнберри - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 1 сентября 1998 - 4 августа 2023
 
Дикая семейка Торнберри - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
37 эпизодов 16 августа 1999 - 27 марта 2000
 
Дикая семейка Торнберри - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
20 эпизодов 12 сентября 2000 - 14 мая 2001
 
Дикая семейка Торнберри - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 18 августа 2001 - 1 июня 2002
 
Дикая семейка Торнберри - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов 3 февраля 2003 - 11 июня 2004
 
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