Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Цитаты

Цитаты из сериала Дикая семейка Торнберри

[начальные строки каждой серии]
Элиза Торнберри Это я, Элиза Торнберри, часть вашей обычной семьи. У меня есть папа, мама и сестра. Есть Донни - мы его нашли. И Дарвин, он нашёл нас. А, да, про наш дом - он передвигается, потому что мы путешествуем по всему миру. Видите ли, мой папа ведёт передачу о природе, а мама её снимает. Ладно, значит, мы не так уж обычны. И между нами, произошло нечто удивительное... теперь я могу разговаривать с животными. Это действительно круто, но полностью секретно. Знаете что? Жизнь никогда не была прежней.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Представьте, вы стоматолог: пациент открыл пасть, а там зубы, которые рвут сталь — так из чего сделаны челюсти Чужого?
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше