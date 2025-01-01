[начальные строки каждой серии]

Это я, Элиза Торнберри, часть вашей обычной семьи. У меня есть папа, мама и сестра. Есть Донни - мы его нашли. И Дарвин, он нашёл нас. А, да, про наш дом - он передвигается, потому что мы путешествуем по всему миру. Видите ли, мой папа ведёт передачу о природе, а мама её снимает. Ладно, значит, мы не так уж обычны. И между нами, произошло нечто удивительное... теперь я могу разговаривать с животными. Это действительно круто, но полностью секретно. Знаете что? Жизнь никогда не была прежней.