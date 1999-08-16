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Постер к 2-му сезону сериала Дикая семейка Торнберри
Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Сезоны Сезон 2

Дикая семейка Торнберри, 2 сезон

The Wild Thornberrys 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 августа 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 37
Продолжительность сезона 13 часов 34 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Дикая семейка Торнберри»

Во 2-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» Элайза убеждает мать-кенгуру, что она может справиться с обязанностями няни и присмотреть за ее детенышами. Однако вскоре девочке предстоит убедиться, что хулиган Джоуи способен создать немало неприятностей. Топливный насос выходит из строя, и семья Торнберри застревает в пустыне посреди Африки. Согласно данным географической карты, соседний город располагается в 17 милях от их местоположения, и Найджел отправляется туда пешком. Ситуация усугубляется, когда Марианна выясняет, что их резервуар для воды лопнул и у них почти закончилось питье. Элайза и Дарвин отправляются на поиски воды.

Список серий 2-го сезона сериала «Дикая семейка Торнберри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Мятежник без грузовика Rebel Without a Trunk
Сезон 2 Серия 1
16 августа 1999
Шалун Джой Pal Joey
Сезон 2 Серия 2
17 августа 1999
Танец дождя Rain Dance
Сезон 2 Серия 3
18 августа 1999
Дарвин гастролирует во дворце Darwin Plays the Palace
Сезон 2 Серия 4
19 августа 1999
Вытяни шею повыше Stick Your Neck Out
Сезон 2 Серия 5
23 августа 1999
Это не шутка No Laughing Matter
Сезон 2 Серия 6
24 августа 1999
Предводитель шимпанзе Chimp Off the Old Block
Сезон 2 Серия 7
25 августа 1999
Количество и рвачество Koality and Kuantity
Сезон 2 Серия 8
26 августа 1999
Грызун мореплаватель Chew if by Sea
Сезон 2 Серия 9
30 августа 1999
Столкновение тевтонов Clash of the Teutons
Сезон 2 Серия 10
31 августа 1999
Ты ничего не видишь, Йети You Ain't Seen Nothin', Yeti
Сезон 2 Серия 11
1 сентября 1999
На верном пути On the Right Track
Сезон 2 Серия 12
2 сентября 1999
Полярные точки зрения Polar Opposites
Сезон 2 Серия 13
6 сентября 1999
Двое- уже компания Two's Company
Сезон 2 Серия 14
7 сентября 1999
Отдай мне кролика Show Me the Bunny
Сезон 2 Серия 15
13 сентября 1999
Риф несчастий Reef Grief
Сезон 2 Серия 16
14 сентября 1999
Остров Торнберри Thornberry Island
Сезон 2 Серия 17
15 сентября 1999
Танцы с Динго Dances With Dingoes
Сезон 2 Серия 18
16 сентября 1999
Договор с тюленями Tamper-Proof Seal
Сезон 2 Серия 19
19 октября 1999
Что знают выдры You Otter Know
Сезон 2 Серия 20
20 октября 1999
Рождество у Торнберри Have Yourself A Thornberry Little Christmas
Сезон 2 Серия 21
29 ноября 1999
Удачи тебе, Ай-Ай Luck Be an Aye-Aye
Сезон 2 Серия 22
15 февраля 2000
Лучший знаток языка Кунг The Kung and I
Сезон 2 Серия 23
16 февраля 2000
Драгоценный дневник Dear Diary
Сезон 2 Серия 24
17 февраля 2000
Черно-белая мама для всех Black and White and Mom All Over
Сезон 2 Серия 25
21 февраля 2000
Не хватай тигра за хвост Tiger by the Tail
Сезон 2 Серия 26
22 февраля 2000
Не забывай меня Forget Me Not
Сезон 2 Серия 27
24 февраля 2000
Песня для Элайзы Song for Eliza
Сезон 2 Серия 28
25 февраля 2000
Дар Габ Gift of Gab
Сезон 2 Серия 29
26 февраля 2000
Болотные чудища Bogged Down
Сезон 2 Серия 30
6 марта 2000
Обезьяна разумная и не очень Monkey See, Monkey Don't
Сезон 2 Серия 31
6 марта 2000
Где бродят Гаучо Where the Gauchos Roam
Сезон 2 Серия 32
13 марта 2000
Шаткая основа A Shaky Foundation
Сезон 2 Серия 33
13 марта 2000
Гепардам не бывает легко Cheetahs Never Prosper
Сезон 2 Серия 34
20 марта 2000
Гоби Себя Gobi Yourself
Сезон 2 Серия 35
20 марта 2000
Два дня в Альпах Every Little Bit Alps
Сезон 2 Серия 36
27 марта 2000
Стая Торнберри Pack of Thornberrys
Сезон 2 Серия 37
27 марта 2000
График выхода всех сериалов
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