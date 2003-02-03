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Постер к 5-му сезону сериала Дикая семейка Торнберри
Киноафиша Сериалы Дикая семейка Торнберри Сезоны Сезон 5

Дикая семейка Торнберри, 5 сезон

The Wild Thornberrys 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 3 февраля 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 5-й сезон сериала «Дикая семейка Торнберри»

В 5-м сезоне сериала «Дикая семейка Торнберри» тинейджер-рокер Шейн Г. присоединяется к Торнберри во время их путешествия по Аляске. Элайза и Дебби влюбляются в него и начинают соперничать. Однако вскоре девочек ждет разочарование, поскольку этот парень не блещет интеллектуальными способностями. Пока Марианна и Найджел снимаются в Национальном парке Глейшер-Бэй, Шейн и Элайза отправляются на байдарке в залив, чтобы посмотреть на ледник, который скоро отколется. Найджел убежден, что снять редкого ледникового медведя не составит труда. Из-за ревности к Шейну и Дебби Элайза подвергает всех опасности. 

Список серий 5-го сезона сериала «Дикая семейка Торнберри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Дикий снобизм The Wild Snob-Berry
Сезон 5 Серия 1
3 февраля 2003
Ледовое варьете Ice Follies
Сезон 5 Серия 2
4 февраля 2003
Золото дураков Fool's Gold
Сезон 5 Серия 3
5 февраля 2003
Столкновение и учёба Clash and Learn
Сезон 5 Серия 4
6 февраля 2003
Сэр Найджэл: Часть 1 Sir Nigel (1)
Сезон 5 Серия 5
30 марта 2003
Сэр Найджэл: Часть 2 Sir Nigel (2)
Сезон 5 Серия 6
30 марта 2003
Смотри, кто кричит Look Who's Squawking
Сезон 5 Серия 7
4 апреля 2003
Элиза отключена Eliza Unplugged
Сезон 5 Серия 8
11 июня 2004
График выхода всех сериалов
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