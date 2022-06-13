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Постер к 5-му сезону сериала Леди Баг и Супер-кот
Киноафиша Сериалы Леди Баг и Супер-кот Сезоны Сезон 5

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 13 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 27
Продолжительность сезона 9 часов 54 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Леди Баг и Супер-кот»

В 5-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» ставки в игре света и тьмы поднимаются до максимума. Теперь главный злодей обладает почти всеми древними артефактами планеты Земля – Чудесами. Исключение составляют лишь два предмета, принадлежащие самим Маринетт и Адриану, а также Павлин, хранящийся у загадочного Феликса. Задача супергероев – не только сохранить свои артефакты в безопасности, но и отбить у врага утраченные Чудеса. Остальные Хранители лишены сеперспособностей, но все же стараются помочь ребятам по мере своих сил. Кроме того, Леди Баг и Супер-кот должны наконец сбросить маски друг перед другом.

Список серий сериала Леди Баг и Супер-кот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Эволюция Evolution
Сезон 5 Серия 1
13 июня 2022
Умножение Multiplication
Сезон 5 Серия 2
20 июня 2022
Разрушение Destruction
Сезон 5 Серия 3
17 октября 2022
Ликование Jubilation
Сезон 5 Серия 4
24 октября 2022
Иллюзия Illusion
Сезон 5 Серия 5
2 ноября 2022
Определение Determination
Сезон 5 Серия 6
22 октября 2022
Страсть Passion
Сезон 5 Серия 7
31 октября 2022
Воссоединение Reunion
Сезон 5 Серия 8
1 ноября 2022
Экзальтация Exaltation
Сезон 5 Серия 9
3 ноября 2022
Выбор Квами (1): Передача Transmission (The Kwami's Choice - Part 1)
Сезон 5 Серия 10
12 декабря 2022
Выбор Квами (2): Сгорание Deflagration (The Kwami's Choice - Part 2)
Сезон 5 Серия 11
21 ноября 2022
Совершенство Perfection
Сезон 5 Серия 12
21 ноября 2022
Перемещение Migration
Сезон 5 Серия 13
16 апреля 2023
Насмешка Derision
Сезон 5 Серия 14
16 апреля 2023
Интуиция Intuition
Сезон 5 Серия 15
23 апреля 2023
Защита Protection
Сезон 5 Серия 16
28 ноября 2022
Обожание Adoration
Сезон 5 Серия 17
28 марта 2023
Эмоции Emotion
Сезон 5 Серия 18
21 ноября 2022
Притворство Pretension
Сезон 5 Серия 19
31 декабря 2022
Раскрытие Revelation
Сезон 5 Серия 20
31 декабря 2022
Противостояние Confrontation
Сезон 5 Серия 21
27 мая 2023
Сговор Collusion
Сезон 5 Серия 22
27 мая 2023
Революция Revolution
Сезон 5 Серия 23
17 июня 2023
Воплощение Representation
Сезон 5 Серия 24
10 июня 2023
Последний День (1): Устройство Conformation (The Last Day - Part 1)
Сезон 5 Серия 25
1 июля 2023
Последний День (2): Воссоздание Re-creation (The Last Day - Part 2)
Сезон 5 Серия 26
1 июля 2023
Действие Action (Plastic Waste Awareness Special)
Сезон 5 Серия 27
10 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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