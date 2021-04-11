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Постер к 4-му сезону сериала Леди Баг и Супер-кот
Киноафиша Сериалы Леди Баг и Супер-кот Сезоны Сезон 4

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 11 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Леди Баг и Супер-кот»

В 4-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» французская школьница-супергероиня Маринетт постепенно привыкает к своей новой роли Хранительницы чудес. Одновременно она пытается строить отношения со своим новым парнем Лукой, однако она никак не может рассказать ему о своей потайной жизни. Поэтому постоянные исчезновения девушки во время свиданий обескураживают и обижают Луку. Параллельно те же проблемы настигают и Адриана. Парень встречается с Кагами, но постоянно разочаровывает ее своими тайнами. И Леди Баг, и Кот Нуар разочаровываются в отношениях, не подозревая, что они могут решить эту проблему вместе.

Список серий сериала Леди Баг и Супер-кот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Правда Truth
Сезон 4 Серия 1
11 апреля 2021
Ложь Lies
Сезон 4 Серия 2
18 апреля 2021
Банда Тайн Gang of Secrets
Сезон 4 Серия 3
25 апреля 2021
Месье Голубь 72 Mr.Pigeon 72
Сезон 4 Серия 4
23 мая 2021
Яростный Фу Furious Fu
Сезон 4 Серия 5
30 мая 2021
Палач Душ Sole Crusher
Сезон 4 Серия 6
6 июня 2021
Леди Банан Queen Banana
Сезон 4 Серия 7
13 июня 2021
Вина Guiltrip
Сезон 4 Серия 8
20 июня 2021
Оптигами Optigami
Сезон 4 Серия 9
17 июля 2021
Сенсопузырь Sentibubbler
Сезон 4 Серия 10
24 июля 2021
Плакса Rocketear
Сезон 4 Серия 11
31 июля 2021
Мечтатель Wishmaker
Сезон 4 Серия 12
7 августа 2021
Мега Пиявка Mega Leech
Сезон 4 Серия 13
14 августа 2021
Хак-Сан Hack-San
Сезон 4 Серия 14
10 октября 2021
Упроститель Simpleman
Сезон 4 Серия 15
17 октября 2021
Лединатор 2 Glaciator 2
Сезон 4 Серия 16
24 октября 2021
Дорогая Семья Dearest Family
Сезон 4 Серия 17
31 октября 2021
Недолговечный Ephemeral
Сезон 4 Серия 18
7 ноября 2021
Габриэль Агрест Gabriel Agreste
Сезон 4 Серия 19
14 ноября 2021
Психомедиа Psychomedian
Сезон 4 Серия 20
13 февраля 2022
Куро Неко Kuro Neko
Сезон 4 Серия 21
20 февраля 2022
Цилинь Qilin
Сезон 4 Серия 22
6 марта 2022
Команда Пенальти PenalTeam
Сезон 4 Серия 23
27 февраля 2022
Риск – Последняя атака Тёмного Бражника ‐ Часть 1 Risk (Shadow Moth's Final Attack - Part 1)
Сезон 4 Серия 24
13 марта 2022
Риск – Последняя атака Тёмного Бражника ‐ Часть 2 Strike Back (Shadow Moth's Final Attack - Part 2)
Сезон 4 Серия 25
13 марта 2022
Крокодиловое топливо Crocoduel
Сезон 4 Серия 26
29 августа 2021
График выхода всех сериалов
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