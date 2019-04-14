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Постер к 3-му сезону сериала Леди Баг и Супер-кот
Киноафиша Сериалы Леди Баг и Супер-кот Сезоны Сезон 3

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 14 апреля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Леди Баг и Супер-кот»

В 3-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» на плечи Маринетт ложится непростая задача по спасению настоящей любви. Мастер Фу просит ее отнести письмо с признанием в чувствах своей возлюбленной Марианне Ленуар. Но девушка решает совместить приятное с полезным и, вдохновленная чужим примером, тоже пишет письмо для Адриана. Однако случайная путаница с конвертами приводит к катастрофическим последствиям и к появлению нового суперзлодея – Защитника. Теперь Леди Баг и Коту Нуару предстоит распутать последствия ошибки и защитить как свои, так и чужие чувства. Но они понимают, что долг для супергероев важнее любви.

Список серий сериала Леди Баг и Супер-кот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Обратительница Backwarder
Сезон 3 Серия 1
14 апреля 2019
Оборотень Weredad
Сезон 3 Серия 2
21 апреля 2019
Хамелеон Chameleon
Сезон 3 Серия 3
28 апреля 2019
Анимаэстро Animaestro
Сезон 3 Серия 4
5 мая 2019
Пекарикс Bakerix
Сезон 3 Серия 5
12 мая 2019
Глушитель Silencer
Сезон 3 Серия 6
19 мая 2019
Обливио Oblivio
Сезон 3 Серия 7
26 мая 2019
Непогода 2 Stormy Weather 2
Сезон 3 Серия 8
2 июня 2019
Рефлекдолл Reflekdoll
Сезон 3 Серия 9
21 октября 2019
Они-Чан Onichan
Сезон 3 Серия 10
21 октября 2019
Талисманка Miraculer
Сезон 3 Серия 11
22 октября 2019
Кукловод 2 The Puppeteer 2
Сезон 3 Серия 12
23 октября 2019
Десперада Desperada
Сезон 3 Серия 13
24 октября 2019
Стартрейн Startrain
Сезон 3 Серия 14
25 октября 2019
Охотница за квами Kwamibuster
Сезон 3 Серия 15
27 октября 2019
Пожиратель Feast
Сезон 3 Серия 16
28 октября 2019
Икари Гозен Ikari Gozen
Сезон 3 Серия 17
29 октября 2019
Таймтэггер Timetagger
Сезон 3 Серия 18
30 октября 2019
Незваный гость Party Crasher
Сезон 3 Серия 19
31 октября 2019
Игрок. Версия 2 Gamer 2.0
Сезон 3 Серия 20
3 ноября 2019
Кот Блан Cat Blanc
Сезон 3 Серия 21
10 ноября 2019
Феликс Félix
Сезон 3 Серия 22
17 ноября 2019
Леди Баг Ladybug
Сезон 3 Серия 23
24 ноября 2019
Крис Мастер Christmaster
Сезон 3 Серия 24
1 декабря 2019
Cердцеед (Битва талисманов. Часть 1) Heart Hunter (The Battle of the Miraculous – Part 1)
Сезон 3 Серия 25
8 декабря 2019
Королева чудес (Битва талисманов. Часть 2) Miracle Queen (The Battle of the Miraculous – Part 2)
Сезон 3 Серия 26
8 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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