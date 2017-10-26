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Постер к 2-му сезону сериала Леди Баг и Супер-кот
Киноафиша Сериалы Леди Баг и Супер-кот Сезоны Сезон 2

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 25
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Леди Баг и Супер-кот»

Во 2-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» Париж готовится к Рождеству. Адриану впервые предстоит провести этот праздник без матери. В Сочельник он ссорится с отцом и сбегает из дома, перевоплотившись в Кота Нуара. Все беспокоятся за парня, опасаясь, что он может столкнуться с серьезными проблемами один на один, ведь по городу рыщет злодей Ястребиный Мотылек. Но разыскать и спасти Анриана способна только Маринетт. Она надевает костюм Леди Баг и отправляется на поиски приключений. В этом сезоне напарникам предстоит познакомиться с Сантой, спасти последнего Хранителя чудес и наладить непростые отношения с одноклассниками.

Список серий сериала Леди Баг и Супер-кот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Собиратель The Collector
Сезон 2 Серия 1
26 октября 2017
Гневный мишка Doudou Vilain
Сезон 2 Серия 2
27 октября 2017
Королева прайм-тайма Audimatrix
Сезон 2 Серия 3
29 октября 2017
Бифана La Befana
Сезон 2 Серия 4
30 октября 2017
Укол Riposte
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 2017
Робостус Robustus
Сезон 2 Серия 6
3 ноября 2017
Гигантитан Gigantitan
Сезон 2 Серия 7
26 ноября 2017
Темная сова Dark Owl
Сезон 2 Серия 8
10 декабря 2017
Лединатор Glaciator
Сезон 2 Серия 9
14 января 2018
Сапотисы Sapotis
Сезон 2 Серия 10
21 января 2018
Горизилла Gorizilla
Сезон 2 Серия 11
13 мая 2018
Капитан Хардрок Captain Hardrock
Сезон 2 Серия 12
20 мая 2018
Зомбизу Zombizou
Сезон 2 Серия 13
27 мая 2018
Сирена Syren
Сезон 2 Серия 14
3 июня 2018
Соловей Rossignoble
Сезон 2 Серия 15
10 июня 2018
Бунтарка Troublemaker
Сезон 2 Серия 16
17 июня 2018
Ананси Anansi
Сезон 2 Серия 17
23 сентября 2018
Сеятель Sandboy
Сезон 2 Серия 18
30 сентября 2018
Обратитель Reverser
Сезон 2 Серия 19
7 октября 2018
Мороз Frozer
Сезон 2 Серия 20
14 октября 2018
Королева стиля (Битва королевы – часть 1) Style Queen (Queen's Battle - Part 1)
Сезон 2 Серия 21
21 октября 2018
Битва королевы. Часть 2 Queen Wasp (Queen's Battle - Part 2)
Сезон 2 Серия 22
21 октября 2018
Маледиктатор Malediktator (Queen's Battle - Part 3)
Сезон 2 Серия 23
28 октября 2018
День героев. Часть 1 Catalyst (The Day of the Heroes - Part 1)
Сезон 2 Серия 24
21 октября 2018
День героев. Часть 2 Mayura (The Day of the Heroes - Part 2)
Сезон 2 Серия 25
29 октября 2018
График выхода всех сериалов
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