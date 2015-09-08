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Постер к 1-му сезону сериала Леди Баг и Супер-кот
Киноафиша Сериалы Леди Баг и Супер-кот Сезоны Сезон 1

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Леди Баг и Супер-кот»

В 1-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» девочка-подросток Маринетт живет вместе со своей семьей в Париже. Она посещает местную старшую школу, дружит с одноклассницами и подрабатывает няней для соседского ребенка Манон. Как и любая школьница, Маринетт безумно влюблена в обаятельного одноклассника – красивого, но вредного и заносчивого парня Адриана. Однако кое-что отличает Маринетт от ее сверстников. Она – настоящая супергероиня Леди Баг, защищающая город от зла в красно-черном костюме божьей коровки. На очередном задании она встречает загадочного парня в маске – Кота Нуара. Но она даже не догадывается, что это и есть Адриан.

Список серий сериала Леди Баг и Супер-кот График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Непогода Stormy Weather
Сезон 1 Серия 1
19 октября 2015
Пузырь The Bubbler
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2015
Двойник Copycat
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2015
Повелительница времени Timebreaker
Сезон 1 Серия 4
22 сентября 2015
Месье Голубь Mr. Pigeon
Сезон 1 Серия 5
29 сентября 2015
Леди Вай-Фай Lady Wifi
Сезон 1 Серия 6
6 октября 2015
Фараон The Pharaoh
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2015
Роджер-полицейский Rogercop
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2015
Злолюстратор The Evillustrator
Сезон 1 Серия 9
27 октября 2015
Злобный Купидон Dark Cupid
Сезон 1 Серия 10
3 ноября 2015
Страшила Horrificator
Сезон 1 Серия 11
10 ноября 2015
Темный Рыцарь Darkblade
Сезон 1 Серия 12
17 ноября 2015
Мим The Mime
Сезон 1 Серия 13
24 ноября 2015
Кунг-фуд Kung Food
Сезон 1 Серия 14
10 января 2016
Игрок The Gamer
Сезон 1 Серия 15
17 января 2016
Зверочеловек Animan
Сезон 1 Серия 16
24 января 2016
Антибаг Antibug
Сезон 1 Серия 17
31 января 2016
Кукловод The Puppeteer
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2016
Рефлекта Reflekta
Сезон 1 Серия 19
21 февраля 2016
Злодей-гитарист Guitar Villain
Сезон 1 Серия 20
28 февраля 2016
Пикселятор Pixelator
Сезон 1 Серия 21
3 марта 2016
Гипнотизер Jackady
Сезон 1 Серия 22
6 марта 2016
Принцесса ароматов Princesse Fragrance
Сезон 1 Серия 23
13 марта 2016
Вольпина Volpina
Сезон 1 Серия 24
19 марта 2016
Начало: Часть 1 The Birth of Ladybug, Part 1
Сезон 1 Серия 25
4 марта 2016
Начало: Часть 2 The Birth of Ladybug, Part 2
Сезон 1 Серия 26
5 марта 2016
График выхода всех сериалов
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