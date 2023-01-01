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Киноафиша Сериалы Развод по расчету Сезоны Сезон 1

Razvod po raschetu
Название Сезон 1
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Развод по расчету»

В 1-м сезоне сериала «Развод по расчету» в центре событий оказывается обычная российская молодая семья, страдающая от недостатка жилплощади. Екатерина и Степан любят друг друга, но их идиллию нарушают постоянно находящаяся под боком ворчливая свекровь и дети, не имеющие отдельной комнаты. Решение приходит с неожиданной стороны. Строительная фирма, в которой работают оба супруга, объявляет о социальной акции: начальство дарит по квартире своим сотрудницам… но только тем, кто после развода воспитывают детей в одиночку. Степа и Катя немедленно отправляются в загс с заявлением о разводе…

Список серий сериала Развод по расчету График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
График выхода всех сериалов
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