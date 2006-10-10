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Постер к 1-му сезону сериала Богиня прайм-тайма
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Киноафиша Сериалы Богиня прайм-тайма Сезоны Сезон 1

Boginya prajm-tajma 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
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Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Богиня прайм-тайма»

В 1-м сезоне сериала «Богиня прайм-тайма» ведущая новостной программы Оля Шелестова вместе со своим коллегой отправляется в дикую страну Талар, чтобы снять репортаж. Беляеву удается вернуться в Москву, а вот Оля бесследно исчезает, пересев в автомобиль к коллегам-журналистам. Бахрушин, его начальник и Ольгин супруг, директор новостных передач телеканала, должен поверить Беляеву. Вскоре они узнают, что некоторое время назад сняли на видео таинственного лидера талибов Акбара. Данные пришли из Франции, а незадолго до похищения Оле кто-то отправил оттуда посылку, где среди других материалов была и кассета.

Список серий 1-го сезона сериала «Богиня прайм-тайма» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 октября 2006
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2006
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 октября 2006
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2006
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2006
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 октября 2006
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 октября 2006
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2006
График выхода всех сериалов
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