Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Повелитель ветра" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Продажи с видом на закат
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат Сезоны Сезон 1

Selling Sunset 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат»

В 1-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат», вышедшем на платформе Netflix,‎ перед зрителями предстанут сотрудницы одной из ключевых американских компаний по продаже жилья. Они занимаются клиентами, у которых водятся большие деньги, однако зачастую их требовательность приносит агентству немало проблем. Риелторши готовы угодить всем, лишь бы получить солидную прибыль. Однако внутри коллектива царит неоднозначная атмосфера: коллеги то и дело ссорятся, скандалят, а затем мирятся как ни в чем не бывало. Между тем в команде появляется новенькая работница Кришелл. Она безумно добрый человек, но сможет ли девушка вписаться в обстановку?

Список серий телешоу Продажи с видом на закат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Если бы красота могла продавать If Looks Could Sell
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2019
На двух стульях не усидишь Can't Have Your Cake and Eat It Too
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2019
(Настоящие) бриллианты – лучшие друзья девушек (Real) Diamonds Are a Girl's Best Friend
Сезон 1 Серия 3
22 марта 2019
Болтун – убийца отношений Loose Lips Sink Relationships
Сезон 1 Серия 4
22 марта 2019
Та, что сбежала The One That Got Away
Сезон 1 Серия 5
22 марта 2019
Голодные игры с недвижимостью Real Estate Hunger Games
Сезон 1 Серия 6
22 марта 2019
Два человека должны постараться, чтобы всё пошло как надо It Takes Two to Make a Thing Go Right
Сезон 1 Серия 7
22 марта 2019
К барьеру The Gloves Come Off
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Удивитесь, узнав, что связывало Лису Алису и кота Базилио из «Приключений Буратино»
Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох
Забыла, что была красавицей: Зотова из «Гардемаринов» перестала следить за собой
Теперь ненавидит русских: секс-символу Голливуда разбила сердце эта красотка из России
Мкртчян снялся в «Кавказской пленнице» вместе с любимой: после этого женщина сошла с ума (фото)
Мутирует в Халка: в этом брутальном качке не узнаете Галустяна
«Рыжая красавица»: дочь Успенской умилила народ фото с малышкой
«Боль стала невыносимой: страдающий Ягудин повторил печальную судьбу Костомарова
«Это самое страшное»: Валерия не готова простить Пригожину измену
«Может скрутить живот»: невероятно, но эти странные продукты были популярны в 90-е
Князя Оленева в «Гардемаринах» должен был играть сын Дружининой: красивый, но ужасный человек
Русская кровь победила испанскую: подросшие дети Иглесиаса и Курниковой восхитили всех
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше