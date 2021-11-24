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Постер к 4-му сезону телешоу Продажи с видом на закат
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат Сезоны Сезон 4

Selling Sunset 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 24 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат»

В 4-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» стильно выглядящие героини, которые работают на братьев Оппенгеймов, продолжают заниматься своими рабочими обязанностями. Их задача – продавать шикарные дома на Голливудских холмах. Объекты поражают своей дороговизной, функциональностью и внешним видом. Несмотря на то что многие люди готовы пойти на все, чтобы иметь такое жилье, у взыскательных богачей нередко возникают вопросы. Тем сложнее девушкам справляться с делами, ведь в их бизнесе конкуренция – это не просто слово, а образ жизни. Коллектив «Оппенгейм груп» иногда напоминает клубок змей, но тем интереснее за ним наблюдать.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Высокая планка Very High Heels to Fill
Сезон 4 Серия 1
24 ноября 2021
Новые друзья, старые враги New Friends, Old Enemies
Сезон 4 Серия 2
24 ноября 2021
А вот и соперница Rival Arrival
Сезон 4 Серия 3
24 ноября 2021
Дилемма Эммы The Emma Dilemma
Сезон 4 Серия 4
24 ноября 2021
Не буди лихо Let Sleeping Dogs Lie
Сезон 4 Серия 5
24 ноября 2021
Дом для супергероя A House for a Hero
Сезон 4 Серия 6
24 ноября 2021
Снова в игре Back on the Market
Сезон 4 Серия 7
24 ноября 2021
Горькая правда The Truth Hurts
Сезон 4 Серия 8
24 ноября 2021
Начало конца The Beginning of the End
Сезон 4 Серия 9
24 ноября 2021
Последний рывок One Last Hail Mary
Сезон 4 Серия 10
24 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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