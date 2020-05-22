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Постер к 2-му сезону телешоу Продажи с видом на закат
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат Сезоны Сезон 2

Selling Sunset 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Продажи с видом на закат»

Во 2-м сезоне шоу «Продажи с видом на закат» продолжает рассказывать о буднях работниц агентства «Оппенгейм груп», открытом братьями-близнецами. Их подчиненные умны и обворожительны, что приводит компанию к невероятному успеху. Дела фирмы идут в гору, хотя и без неудач тоже не обходится. Девушки, работающие на Оппенгеймов, занимаются делами безумно богатых клиентов, которые хотят покупать дома, соответствующие их статусу. Однако, чтобы заключить сделку, риелторшам зачастую приходится идти на хитрости и воплощать в жизнь безумные идеи. Гонясь за большими суммами, они конкурируют между собой и не прочь посплетничать.

Список серий телешоу Продажи с видом на закат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Да начнутся игры торговцев недвижимостью Let the Real Estate Games Begin
Сезон 2 Серия 1
22 мая 2020
У миллиардеров целые владения Billionaires Have Compounds
Сезон 2 Серия 2
22 мая 2020
Какая жалость (на самом деле, нет) Sorry, Not Sorry
Сезон 2 Серия 3
22 мая 2020
Красная помолвка The Red Engagement Party
Сезон 2 Серия 4
22 мая 2020
Я не солдат I'm No Soldier
Сезон 2 Серия 5
22 мая 2020
Ожидание того стоит The Wait Will Be Worth the Wait
Сезон 2 Серия 6
22 мая 2020
Нервная работа That's Why They Call It Real Estress
Сезон 2 Серия 7
22 мая 2020
От кармы не убежишь Karma's Gonna Get You
Сезон 2 Серия 8
22 мая 2020
График выхода всех сериалов
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